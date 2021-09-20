Запретили справлять нужду: в Киеве появились знаки-предупреждения с угрозами

В Деснянском районе столицы появились интересные знаки / Фото: Коллаж: Сегодня
Жителям Киева запретили справлять малую нужду на Троещине. Сегодня, 20 сентября, там появились таблички с угрожающими рисунками.
Фото опубликовал Киев Сейчас в Telegram.
Наверное знак появился в одном из наиболее посещаемых мест, людям просто надоело терпеть такое безобразие.
"Весьма понятный знак появился на Троещине", – пишут в Сети.
Внизу на красном фоне расположена картинка, на которой изображены ножницы. Скорее всего, это намек на "расправу" с тем, кто ослушается.
В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту "Сегодня" сообщили, что таблички не их. Видимо, необычные указатели установили собственники данной территории на Троещине, которых достало, что их территорию превращают в общественный туалет.
Что говорят в Сети
Некоторые пользователи интернета поддерживают такую инициативу, а другие – возмутились.
"Если бы были туалеты, как раньше, то и не ходили бы в кусты", – пишет Ирина Вакуленко.
Горожане пишут, что даже в центре города приходится иногда видеть, как люди "бегают по нужде в кусты".
"Действительно, для всяких собак можно вывести под дерево посс*ть, а человек должен или под себя или, бл*ть, заняться поиском туалета", – написал Эдвард Белкин.
Как определили по фото, скорее всего, таблички расположены на улице Николая Закревского.
"Лучше бы указали направление на туалет... Больное место всех украинских городов – общественные туалеты...", – говорит пользователь Дмитрий.
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