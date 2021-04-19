Зарезал знакомого: в аэропорту Борисполь задержали иностранца, который убегал из страны

На Лесном проспекте злоумышленник, в ходе конфликта ударил знакомого ножом в грудь, тот от полученных травм погиб на месте

В терминале международного аэропорта "Борисполь" задержали азербайджанца, который убил своего знакомого и пытался бежать из Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В Деснянском районе Киева, на Лесном проспекте, патрульные увидели драку. Они вмешались в конфликт и заметили мужчину, который лежал на земле без признаков жизни.

Патрульные опросили очевидцев и выяснили, что между знакомыми возникла драка, в ходе которой один из участников ударил другого ножом в грудь и скрылся.

"Мы получили оперативную информацию о том, что злоумышленник направляется в аэропорт "Борисполь", а затем немедленно направили туда наряды полиции. В течение двух часов совместно с правоохранителями аэропорта и батальона тактико-оперативного реагирования патрульной полиции мы задержали беглеца в одном из терминалов аэропорта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения", – сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что задержанным оказался гражданин Азербайджана, убитым был его соотечественником

"Вечером 18 апреля 2021, на территории Деснянского района столицы между двумя группами мужчин произошел конфликт из-за распределения торгового места", - сообщили в прокуратуре.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении, а также обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Также напомним, в Ивано-Франковске полицейские задержали 30-летнего мужчину, который зарезал своего знакомого.