Заставлял идти работать: в Киеве сын едва не убил своего отца (фото)

В Киеве сын пытался убить отца. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался убить собственного отца. Как оказалось, между ними произошел конфликт на фоне безработицы одного из них.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Детали ЧП

Как стало известно, между отцом и сыном возникла ссора, потому что последний на протяжении длительного времени нигде не работает и у него нет источника заработка.

Во время выяснения отношений сын сначала подрался с отцом, а затем несколько раз пырнул его ножом в шею, после чего убежал с места происшествия.

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В каком состоянии пострадавший?

72-летнего пострадавшего врачи в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. На данный момент он находится в реанимации.

Что говорят в полиции?

Полицейские изъяли лезвие ножа, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения и другие вещественные доказательства.

В результате злоумышленника задержали полицейские в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Что грозит злоумышленнику?

За совершенное преступление задержанному мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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