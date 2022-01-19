Застройка Протасова Яра в Киеве: Верховный суд принял решение

Верховный суд вынес важное решение относительно земли / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве признали договор субаренды земли в Протасовом Яру недействительным. Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы.

Об заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Сегодня Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО "Бора" на решение о признании договора субаренды земельного участка недействительным и оставил в силе решение суда первой инстанции", – написал он.

По его словам, сам договор аренды нарушает публичный порядок и юридические требования.

"Почти три года борьбы общины и городских властей за парк в Протасовом Яру дали положительный конечный результат", – добавил мэр.

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Напомним ,что недавно Верховный суд подтвердил законность и обоснованность решений Киевсовета в 2020 году по Протасову Яру.

Протасов Яр

Напомним, что зеленая зона Протасова Яра с 1966 года является парком. Несмотря на этот статус, около 30 гектаров леса много лет назад были розданы частным фирмам для застройки. В частности, в 2002 году участок на улице Амосова был переведен из территории зеленых насаждений общего пользования в территории жилой и общественной застройки.

На этом основании были внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города. Таким образом, земельный участок площадью 3,15 га в парке отдыха Протасов Яр был исключен из перечня зеленых территорий общего пользования города Киева и там планировалась застройка.

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