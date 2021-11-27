Затяжной дождь: какая погода будет в Киеве сегодня (карта)

Днем и вечером облачно с прояснениями, без осадков. Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 27 ноября, в Киеве утром пройдет дождь, но вечером осадков уже быть не должно.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Реклама

Подробности

Днем и вечером облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет до +4…+6 °С, а днем столбики термометров покажут +6…+8 °С.

Ветер юго-восточный с переходом в западный, 2-8 м/с. Возможно усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Жителям города рекомендуют плотно закрыть все окна, держатся подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, в случае сильного ветра прятаться в ближайшем помещении или природном укрытии, а также не парковаться возле больших деревьев, в частности, тополей.

Реклама

Читайте также