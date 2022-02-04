Ждать потепления? Какая будет погода в Киеве завтра – прогноз

Потеплеет ли в Украине на этой неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в субботу, 5 февраля, весь день будет облачной и снежной. Осадки ожидаются на протяжении всего дня, но к вечеру усилятся.

Об этом пишет "Обозреватель".

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Синоптики предупреждают, что в столице в этот день температура воздуха будет колебаться от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем пойдет мелкий дождь со снегом, который поближе к вечеру может усилиться. Также эксперты напомнили об усилении западного ветра в выходные.