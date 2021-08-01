Желтый уровень опасности – Киев и область накроют ливни с грозами

При этом жара не отступит: днем температура будет колебаться в пределах +29-31

Дождь в Киеве / Фото: Укринформ

В Киеве и области объявили желтый уровень опасности – синоптики предупредили о ливнях с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

1 августа днем в области температура будет колебаться в пределах +29-31 градус, а ночью столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Ветер ожидается южный.

Несмотря на то что днем Киев и область накроют дожди, ночью осадков синоптики не прогнозируют.

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Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

А 22 июля в курортной Кирилловке мощный торнадо попал на видео.

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