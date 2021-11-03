Женщина украла более 150 тыс. грн у батальона защитников Украины. Как это произошло

СБУ разоблачила украинку на краже средств / Фото: Коллаж: Сегодня
СБУ разоблачила украинку, которая украла более 150 тысяч гривен со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".
Об этом сайту "Сегодня" рассказала представитель СБУ в Киеве и области Ольга Супрун.
По ее словам, женщина имела доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные. Деньги она тратила на себя, а не на нужды фонда и батальона.
Отмечается, что все 150 тысяч – это деньги, которые украинцы жертвовали на развитие добровольческого батальона.
Нарушительнице сообщили о подозрении в краже. Сейчас правоохранители выясняют все подробности преступления.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.