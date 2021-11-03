Женщина украла более 150 тыс. грн у батальона защитников Украины. Как это произошло

СБУ разоблачила украинку на краже средств / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила украинку, которая украла более 150 тысяч гривен со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Об этом сайту "Сегодня" рассказала представитель СБУ в Киеве и области Ольга Супрун.

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По ее словам, женщина имела доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные. Деньги она тратила на себя, а не на нужды фонда и батальона.

Отмечается, что все 150 тысяч – это деньги, которые украинцы жертвовали на развитие добровольческого батальона.

Нарушительнице сообщили о подозрении в краже. Сейчас правоохранители выясняют все подробности преступления.

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