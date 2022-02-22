"Жертвы будут на их совести". В киевской многоэтажке жители в ужасе от нашествия крыс

В столице местные жалуются на грызунов в доме / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в одной из многоэтажек появились крысы. Они залезают через дыру прямо в квартиры.
Об этом сообщает Анатолий Гавриш в Facebook.
"Из подвала к кухне квартиры на выходных кем-то пробита дыра. Каждый день увеличивается, в квартиру залезают крысы (сегодня удалось одну поймать). Иногда оттуда слышен дым или запах горелого. ЖЭД два дня отказывается предоставить мне доступ в подвал (дать ключ или пустить с работником ЖЭД), чтобы определить масштабы повреждений (возможно, там вообще панель опустилась). Говорят, что они сами посмотрят (и не смотрят), что я сам должен из квартиры смазать дыру, что подвал на охране, поэтому туда нельзя", – пишет киевлянин.
По его словам, в одном из телефонных разговоров он услышал, что в подвал якобы подселили наркоманов.
"Патруль, который дважды общался со мной после вызовов по 102, сказал, чтобы я решал вопрос сам или с коммунальщиками, даже если в подвале – притон наркоманов, потому что они ничего не могут", – добавляет Гавриш.
Крысы в многоквартирном доме – куда обращаться
Изгонять вредителей сегодня могут как санитарные службы по уничтожению крыс, так и сами собственники жилья. В большинстве случаев применяются средства и методы, позволяющие обеспечить минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
Если крысы уже завелись в подвале, вскоре они залезут в жилые квартиры, прогрызут бесчисленное количество ходов, оккупируют съедобные запасы и, вполне вероятно, занесут какое-нибудь опасное заболевание.
- Попытаться вывести грызунов самостоятельно, применяя местные средства борьбы (потравить ядом или расставить ловушки);
- Обратиться в специальную службу по дератизации;
- Написать коллективную заявку в ЖЭК и ожидать решения проблемы.