Жетон без номера: в Киеве поймали лже-полицейского (фото)

Неизвестный странно себя вел и был в форме полиции – неравнодушные жители вызвали настоящих копов

В столице поймали мужчину, который выдавал себя за полицейского. Фото: Нацполиция

В Киеве поймали мужчину, который незаконно использовал форменную одежду полиции. На него составили протокол.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Telegram.

Житель улицы Щекавицкой сообщил в полицию о подозрительном мужчине.

По его словам, незнакомец находился в форменной одежде полиции, но вел себя странно и бесцельно слонялся в подъезде.

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"На требование представиться и предъявить удостоверение, он ответил, что не служит в полиции. Жетон на груди мужчины был без номера", – говорится в сообщении.

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Мужчина рассказал, что в этом доме проживают его родственники, в чем убедились копы.

"Объяснить причину, по которой он надел одежду, похожую на форменную, гражданин не смог", – добавляют в полиции.

Патрульные составили него протокол по ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции Украины) КоАП.

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