Жители Киевской области могут остаться без воды из-за долгов

Коцюбинское может остаться без воды / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Коцюбинское с 16 декабря могут отключить воду. Как оказалось, сумма долга уже достигла критической отметки. "Киевводоканал" не может позволить себе больше субсидировать УЖКХ "Беличи" за счет абонентов, осуществляющих расчеты в срок.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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На счету этого предприятия УЖКХ "Беличи" аккумулируются средства, которые абоненты перечисляют за воду, а "Беличи" уже рассчитываются с "Киевводоканалом". Так было раньше.

"На сегодняшний день УЖКХ "Беличи" имеет перед Киевводоканалом задолженность за отведение стоков в сумме 8,8 млн гривен и много лет не выполняет своих договорных обязательств по осуществлению расчетов", – пишут в сообщении.

Там отмечают, что пока идет решение проблемы в юридической плоскости, долг увеличивается.

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"Бесперебойность предоставления услуг водоотвода оказалась под угрозой из-за долгов, хотя люди добросовестно платят за полученные услуги. По имеющейся информации, почти 90% абонентов платят УЖКХ "Беличи" за услугу водоотвода вовремя и в полном объеме, но с июня 2021 года УЖКХ "Беличи" никаких оплат за услуги "Киевводоканала" не производило вообще. Куда ушли деньги, уплаченные населением – неизвестно", - добавляют в пресс-службе.

Если никаких вариантов погашения задолженности предложено не будет, услуги по централизованному водоотводу для УЖКХ "Беличи" могут быть ограничены уже с 16 декабря. Предупреждение поселковому голове Коцюбинского уже отправлено.

Украинцы жалуются на качество услуг ЖКХ

Еще до начала отопительного сезона в Госпродпотребслужбу поступило большое количество жалоб о качестве предоставления коммунальных услуг от украинцев из разных регионов.

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Так, из 19,9 тысячи жалоб почти половина (45%) касается именно качества услуг ЖКХ.

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