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Зависит от одного показателя. Сколько еще в Киеве продлится карантин

Александр Марущак, Юлия Гаврилюк
25 ноября, 07:00
В Украине Луганская и Львовская области выходят из красной карантинной зоны, потому что в этих регионах стабилизировались COVID-показатели

Решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев живет в красной зоне уже 22 дня. Всех волнует, когда же город выйдет из красной зоны и возможно ли послабление карантина.

Сайт "Сегодня" поинтересовался в Госпродпотребслужбе Киева, какие перспективы у столицы.

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По-прежнему высокая смертность

Как заверил нас в Госпродпотребслубе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям.

"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Проверки даже ночью

Впрочем, проверки по городу продолжаются. Мобильные бригады, в состав которых входят представители РГА, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции, продолжают свою работу.

"На данный момент 40 мобильных бригад работают днем и еще 10 проводят проверки ночью. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий мы не уменьшаем", – добавляет Олег Рубан.

Кого штрафуют?

Особая зона контроля – это ТРЦ. Проверки там проводятся регулярно. По словам Олега Рубана, граждане без вакцинации пытаются попасть в торгово-развлекательные центры.

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"Ежедневно порядка 60 штрафов составляется именно на ТРЦ, которые допускают пропуск таких граждан. Контроль будет продолжаться. Больше того, согласно постановлению Кабмина, будут усилены требования к работе ТРЦ и в желтой зоне карантина. Они должны будут также работать с контрольными сертификатами о вакцинации, как и в красной зоне. Послаблений для них пока не будет", – добавляет Олег Рубан.

По словам собеседника, решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии. Поэтому делать прогнозы на сегодняшний день очень рано.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев;
  • Херсонская;
  • Одесская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская;
  • Львовская;
  • Волынская;
  • Черкасская;
  • Винницкая (области).

Оранжевая зона

  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Закарпатская (области).

Желтая зона

  • Тернопольская;
  • Кировоградская;
  • Черновицкая области (области).

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