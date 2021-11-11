Зима не страшна: как в аэропорту "Борисполь" готовятся к непогоде

В аэропорту есть все необходимое / Коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь"готовы к условиям низкой видимости и сложным погодным условиям.

Об этом сообщили в аэропорту.

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Как в аеропорту готовятся к зиме

Начальники смен, инженеры, техники, водители аэродромной службы готовятся к зиме заранее.

Осенью они проходят теоретическую и практическую подготовку, отрабатывают радиообмен с авиадиспетчерами, получают вводные особенности этого сезона.

Какой финальный этап

Финальный этап подготовки – практика. На взлетную полосу выезжает спецтехника, которая готова к перепадам температур, гололедице или другими природными катаклизмами.

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За один проход техника покрывает всю ширину взлетно-посадочной полосы. Это позволяет быстро расчищать аэродром от снега и работать бесперебойно даже во время интенсивных снегопадов.

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