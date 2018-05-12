В Киеве грузовик на полной скорости снес столб и вылетел на тротуар

Сегодня, 13:34

Причины происшествия водитель грузовика объяснить не смог 

В Киеве на проспекте Лобановского водитель грузовика DAF на высокой скорости снес столб, после чего транспорт вылетел на тротуар. Водитель получил травмы ноги и находится в шоковом состоянии. Причины, по которым произошло ДТП объяснить не может. Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в соцсети Facebook.

В настоящее время на месте ДТП работают врачи скорой медицинской помощи, ожидается прибытие следственно-оперативной группы.

Ранее мы писали о том, как в Дарницком районе на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой Киева трамвай столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов.

 Не так давно в столице на улице Электротехнической, 18 водитель легкового автомобиля на скорости врезался в грузовик

 Ранее, 8 мая поздно вечером на автодороге Киев-Ковель, вблизи пгт Бородянка произошло смертельное ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель микроавтобуса и грузового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были переданы работникам медицинской помощи с последующей транспортировкой к Бородянского центральной районной больницы. Пассажирка 1966 года рождения, которая находилась в автомобиле Ford Transit, погибла на месте происшествия.

В аэропорту "Борисполь" произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя. Водитель автобуса Neoplan не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Skoda Superb. В результате еще два авто получили механические повреждения.
Киев, ДТП, Грузия, столб
Источник:

"Сегодня"

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