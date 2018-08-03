В Переяслав-Хмельницком на взятке "погорел" чиновник горсовета

За 30 тыс. долларов он обещал оказать содействие в передаче в аренду земельного участка в черте города

СБУ разоблачила на взятке в тридцать тысяч долларов на взятке одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого городского совета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что чиновники требовали от представителя предприятия-застройщика тридцать тысяч долларов. За указанную сумму злоумышленники обещали оказать содействие в передаче в аренду земельного участка в черте города.

Оперативники спецслужбы задержали должностных лиц в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в одном из общественных заведений города во время получения очередного транша.

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Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.