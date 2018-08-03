В Переяслав-Хмельницком на взятке "погорел" чиновник горсовета

Сегодня, 22:20

За 30 тыс. долларов он обещал оказать содействие в передаче в аренду земельного участка в черте города

ssu.gov.ua
ssu.gov.ua

СБУ разоблачила на взятке в тридцать тысяч долларов на взятке одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого городского совета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что чиновники требовали от представителя предприятия-застройщика тридцать тысяч долларов. За указанную сумму злоумышленники обещали оказать содействие в передаче в аренду земельного участка в черте города.

Оперативники спецслужбы задержали должностных лиц в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в одном из общественных заведений города во время получения очередного транша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
взятка, сбу, взятки, чиновник, горсовет, переяслав-хмельницкий
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во время задержания. Фото: военная прокуратура

В Ровенской области на крупной взятке поймали замначальника Управления Гоструда

Сегодня, 13:14

Женщина требовала с предпринимателя 75 тысяч гривен

Одесса

Фото: Facebook Андрей Лысенко

Предлагал следователю закрыть дело: в Одессе на крупной взятке поймали адвоката

Вчера, 17:14

Мужчину разоблачили во время передачи денег
Загрузка...

Запад

Во время задержания. Фото: Нацполиция

На Закарпатье глава РГА делал "бизнес" на больных детях

Вчера, 12:52

Чиновник получил  взятку за  заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования детей

Запад

Капитану грозит тюрьма. Фото: СБУ

На Буковине следователь Нацполиции погорел на взятке

Вчера, 06:24

Капитану полиции грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Происшествия

На взятке "погорела" инспектор Киевской таможни

31 Июля, 23:57

В настоящее время задержанной готовят сообщение о подозрении

Происшествия

В Киеве будут судить чиновника, бравшего огромные взятки за грузовые перевозки

30 Июля, 18:01

В целом сотрудник "Укртрансбезопасности" получил взяток на 38 тысяч долларов
Загрузка...