1 грамм за 400 гривен: в Борисполе химики организовали лабораторию по производству амфетамина

В Киевской области полицейские ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевщины изъяли более 400 граммов готового опасного психотропного вещества на 160 тыс. гривен. Его изготовили для продажи наркозависимым гражданам. 1 грамм сбывали за 400 гривен.

Глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов сообщил, что в Борисполе задержали двух ранее судимих химиков-наркодилеров – 28-летнего местного жителя и 32-летнего киевлянина. Они оборудовали в частном доме нарколабораторию. Там, во время санкционированного обыска, полицейские изъяли большое количество специального оборудования и самодельный обрез.

Продолжается комплекс следственных действий в рамках открытых уголовных производств по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве полиция задержала мужчин, которые устроили лабораторию по изготовлению наркотиков. Злоумышленники оборудовали лабораторию по изготовлению наркотиков в арендованной квартире. Во время обыска работники полиции изъяли около полкилограмма готового наркотика, похожего на амфетамин, прекурсоры для их изготовления, а также оборудования.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области была ликвидирована очередная лаборатория по изготовлению амфетамина. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, ее организовала у себя дома 29-летняя ранее судимая жительница с. Стоянка Киево-Святошинского района. Она самостоятельно производила психотропное вещество и продавала наркозависимым приятелям. Цена была фиксированной и составляла 300 гривен за 1 грамм.