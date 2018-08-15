А город не знал, что ученья идут: Борщаговку переполошили полеты истребителей на маленькой высоте

Сегодня, 14:00

Горожан взволновал сильный гул и частые полеты авиации

Фото: Military aviation UA
Фото: Military aviation UA

В среду, 15 августа, над Борщаговкой пролетают истребители, а также другая авиация. Об этом сообщают пользователи Facebook.

Отмечается, что жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над Голосеево и Теремками. Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул.

Впоследствии выяснилось, что проходит подготовка к параду на День Независимости 24 августа.

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Скриншот. Facebook "Типичный Киев"

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, посол Джон Болтон посетит Украину. Предполагается, что он будет присутствовать на военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины.

В связи с проведением парада некоторые станции метро Киева временно закроют на вход и выход, а воспользоваться парковками в центре столицы будет невозможно. Кроме того, метро, трамваи, троллейбусы и автобусы в ночь с пятницы на субботу, то есть с 24 на 25 августа, будут ходить на два часа дольше.
Киев, самолеты, День Независимости, борщаговка, учения, истребители
Источник:

"Сегодня"

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