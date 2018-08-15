А город не знал, что ученья идут: Борщаговку переполошили полеты истребителей на маленькой высоте

В среду, 15 августа, над Борщаговкой пролетают истребители, а также другая авиация. Об этом сообщают пользователи Facebook.

Отмечается, что жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над Голосеево и Теремками. Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул.

Впоследствии выяснилось, что проходит подготовка к параду на День Независимости 24 августа.

Скриншот. Facebook "Типичный Киев"

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, посол Джон Болтон посетит Украину. Предполагается, что он будет присутствовать на военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины.

В связи с проведением парада некоторые станции метро Киева временно закроют на вход и выход, а воспользоваться парковками в центре столицы будет невозможно. Кроме того, метро, трамваи, троллейбусы и автобусы в ночь с пятницы на субботу, то есть с 24 на 25 августа, будут ходить на два часа дольше.