Автомобиль грабителей ювелирного магазина в Киеве нашли сожженным

Сегодня, 23:23

Трое неизвестных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин и убили охранника


Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, ограбившие ювелирный магазин в Киеве, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Полицейские нашли подожженный автомобиль "Пежо" на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве трое неизвестных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем "Пежо". В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Для розыска и задержания нападающих в столице введены специальные оперативные планы. На установление их места нахождения ориентированы все наряды полиции.

Напомним, полицейские задержали преступников, которые в масках Шрека ограбили ювелирный магазин в городе Донец Харьковской области

Напомним, нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00.Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен. 
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Источник:

"Сегодня"

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