"Бил лопатой": люди просят наказать живодера, который мучил собаку под Киевом

Об очередном случае жестокого обращения с животным сообщили жители города Яготин Киевской области. 13 марта зоозащитница Ирина Мурга стала свидетелем жуткой картины. Во дворе частного дома хозяин избивал молоденькую собаку лопатой – якобы в воспитательных целях. По словам женщины, мужчина делал это на глазах у полуторагодовалой дочери.

В полиции отреагировали на инцидент. "Жительница города Яготин обратилась в полицию с сообщением и видеоматериалом о том, как ее сосед жестоко обращается со своей собакой, бьет ее, выражается нецензурной бранью. Для проверки предоставленной информации по указанному адресу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции. На месте происшествия полицейские опросили хозяина собачки и соседей. Предоставленная информация подтвердилась", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 299 ("Жестокое обращение с животными") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. "Продолжается досудебное расследование", – говорят в полиции.

Тем временем в Яготине в пятницу, 16 марта, планируется несколько акций протеста из-за этого случая. Активисты пойдут к отделению полиции и горсовету.

Напомним, летом 2017 года зоозащитники, экологические организации и нардепы разработали законопроект №6598, который призван внести изменения в существующую систему по защите животных.

В январе мы сообщали, что в Киеве прошла акция с требованиями наказать живодеров.