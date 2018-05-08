Били по голове и заставили раздеться: под Киевом поиздевались над незадачливым ухажером

В полиции Киевской области сообщили подробности ЧП с похищением человека и ограблением.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в городе Вишневое около трех часов ночи мужчина в кафе познакомился с девушкой. Когда между ними произошел конфликт, который перерос в драку, события стали разворачиваться, как в голливудском блокбастере.

На защиту девушки быстро пришли ее товарищи. Обидчика погрузили в багажник автомобиля и вывезли на территорию промзоны города.

Там разъяренная дама дала себе волю: рукояткой травматического оружия наносила удары мужчине по голове и заставила его раздеться. Все происходящее снимали на мобильный телефон. После издевательств избитого мужчину оставили в промзоне.

Потерпевший, а им оказался 28-летний местный житель, сам обратился в полицию и сообщил о том, что с ним произошло. Также он сообщил, что неизвестные забрали у него сумку с деньгами, и предоставил приметы нападавших.

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции задержали двух мужчин, причастных к похищению и ограблению. Ими оказались 25-летние жители Вишневого. У них изъят мобильный телефон с отснятым видеодоказательством и травматическое оружие. Также изъяты автомобиль Chevrolet, в котором перевозили похищенного мужчину, и где остались его вещи.

Суд избрал парням меру пресечения – домашний арест. Им объявлено подозрение по ч.2 ст.186 ("Грабеж") и по ч.1 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются полицейские меры по задержанию еще одного действующего лица – молодой девушки.

Ранее мы сообщали, что в г. Бровары по указанию начальника Нацполиции Киевской области был введен оперативный план "Перехват". Это была реакция на информацию, которая поступила по спецлинии "102" от анонима о похищении человека на одной из улиц города. Прохожий рассказал, что неизвестные в масках напали на парня, запихнули в багажник автомобиля и скрылись.