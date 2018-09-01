Более 300 пассажиров "застряли" в аэропорту Борисполь

Более 300 пассажиров уже полдня ожидают на свой рейс в Турцию в аэропорту Борисполь. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщил на своей странице Facebook адвокат Олег Ищенко.

По его словам, в ночь на 1 сентября был запланирован рейс №4410 Киев – Анталия компании Azur Air‎. По состоянию на 12:00 самолет не вылетел.

Олег Ищенко отметил, что пассажиры блокируют вылеты других рейсов.

Он также добавил, что людей хотят обмануть, и под видом рейса на Вильнюс пытаются отправить другой рейс в Анталию, а представители Azur Air не хотят давать комментарии пассажирам.

Ранее, подобная ситуация случилась в Анталии, когда украинские туристы ожидали на свой рейс в Киев несколько часов. Представители компании JoinUp не давали пассажирам никакой информации.

Также несколько тысяч украинцев по неизвестным причинам не могли вылететь из Международного аэропорта "Киев" в сторону Анталии и Батуми. Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика.

Напомним, в июле более 300 украинцев "застряли" в аэропорту Анталии и продолжительное время ждали свои рейсы. Ранее в ответ на ситуацию с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний по заказу туроператора Join UP! компания приняла решение сократить полетную программу в Турцию.