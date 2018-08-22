"Большое" ДТП: в Киеве столкнулись два грузовика

В Киеве продолжается череда резонансных аварий. Вчера днем на ул. Радунской на Троещине столкнулись фура и грузовой КамАЗ. От удара грузовик перевернулся на бок, а из кузова на проезжую часть высыпался песок.

Ранее, в понедельник киевлян потрясли сразу два громких ДТП. Вечером на Днепровской набережной водитель на BMW, без прав и в состоянии алкоопьянения, на большой скорости протаранил три припаркованных у дороги машины. Мужчину от самосуда очевидцев спасала полиция, на него составили несколько админпротоколов.

А на пр. Бажана произошло смертельное ДТП: столкнулись микроавтобус Merсedes и ВАЗ. По данным полиции Киева, одна женщина погибла. Еще 8 человек были госпитализированы, в том числе и 11-летний мальчик.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали группу угонщиков автомобилей, украденные транспортные средства вернули их владельцам.

Как отмечается, правоохранители провели спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленников, в результате которой задержали трех исполнителей из разных регионов Украины вместе с их организатором. Им оказался житель Киева.