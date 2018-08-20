Большой потоп в Киеве: все подробности

Не успел Киев прийти в себя от удара стихии, которая обрушилась на город в ночь на четверг, как погода нанесла еще один удар. В субботу вечером сильный ливень снова парализовал центр столицы: на улице Антоновича образовались огромные провалы на проезжей части, а возле Спортивной площади утонули десятки машин.

Улица Антоновича. После ливня на проезжей части образовались огромные трещины и провалы. Фото: В. Лазебник

Спасатели отчитываются, что с вечера субботы пришлось работать без передышки: откачивали воду на затопленных территориях, доставали из водных ловушек автомобили. Самые серьезные затопления произошли возле площади Победы, куда стекали реки с бул. Шевченко. Затопило в том числе и ул. Старовокзальную, где расположена конечная остановка скоростных трамваев. "Моря" образовались в районе улиц Бассейной и Эспланадной.

Эспланадная. Улица превратилась в грязную реку: утонули авто. Фото: Facebook

Парковку возле торгово-развлекательного центра на Спортивной площади, где находилось больше десятка автомобилей, "по пояс" залило грязной жижей из воды ила и мусора. Пострадало от затопления и здание ТРЦ. По данным ГСЧС Киева, спасатели также помогали водителям на пр-те Победы у метро "Святошин", на пр-те Палладина, улицах Федорова, Автозаводской.

В Киевской аварийно-спасательной службе добавляют, что откачивали воду в затопленном подземном переходе на ул. Липинского, 15, а на ул. Гончара, Вышгородской и Янгеля убирали поваленные деревья. Подтопило снова и археологические раскопки на Почтовой площади.

Самое масштабное ЧП произошло во время ливня на ул. Антоновича — между ул. Физкультурной и Жилянской. На проезжей части образовались огромные трещины и провалы.





Почтовая площадь. Под землей затопило археологические раскопки. Фото: А. Морина

"Больше похоже на последствия землетрясения, а не дождя", — обсуждают киевляне.

Вчера движение на этом участке было перекрыто. ЧП повлияло, в том числе, на работу общественного транспорта, который курсирует через эту улицу. А в "Киевавтодоре" уже назвали предварительные причины случившегося.

"На Антоновича по заказу "Киевтеплоэнерго" ведутся работы по прокладке тепловой сети. По предварительным выводам, из-за проведения работ с нарушением технологии при интенсивных осадках в ночь с 18 на 19 августа произошел сильный выброс грунтовых масс на проезжую часть. Это привело к закупориванию дождеприемных колодцев. Значительные объемы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть. Следствием этого стало разрушение конструктивных слоев дорожной одежды", — пояснил глава корпорации Александр Густелев.

И привел цифры: после непогоды город расчищали 178 человек и 91 единица техники.

Напомним, движение автотранспорта на ул.Антоновича в Киеве, где из-за ливня провалился асфальт, пообещали полностью возобновить не позднее, чем 20 августа днем.

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды после того, как улицы Киева затопило в субботу, 18 августа. Они убирают поваленные деревья с проезжих частей и улиц, а также чистят дороги от грязи. Все транспортные маршруты в столице работают в обычном режиме, сообщил заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.