"Бук" врезался в бизнес-центр в Киеве: Минобороны начало служебное расследование

Сегодня, 15:33

ДТП с пусковой установкой зенитного комплекса произошло, когда военную технику завели в столицу для репетиции парада ко Дню Независимости

Фото: facebook.com / nightstalkerkyiv
Фото: facebook.com / nightstalkerkyiv

В Министерстве обороны начали служебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пусковой установки зенитно-ракетного комплекса "Бук". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"18 августа около 21.30 в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием на ул. Ярославской. Пострадавших в результате столкновения нет, есть незначительные повреждения фасада здания", – говорится в сообщении Минобороны.

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Пусковая установка ЗРК принимала участие в репетиции военного парада ко Дню Независимости – военные репетировали прохождение военной техники в центре столицы.

"Сейчас проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия", – рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также опубликовали впечатляющее видео репетиции парада на Крещатике:

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.
Киев, ДТП, Минобороны, День Независимости, парад, ЗРК, Бук
Источник:

"Сегодня"

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