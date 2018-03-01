Чиновник фискальной службы попался на взятках в Киеве

Сегодня, 17:16

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника возле места работы

 


Чиновник погорел на взятке. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Чиновник погорел на взятке. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Чиновник погорел на взятке. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Чиновник погорел на взятке. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой поймали на взятках чиновника внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что чиновник систематически получал деньги из коммерческих структур за беспрепятственное растаможивание товаров. Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства должностным 10 тысяч долларов США от представителя одной из частных фирм.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Киеве возле места работы при получении последней части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Киевской области военная прокуратура задержала "земельных махинаторов" на взятке более миллиона гривен в чемодане.

Ранее в Киеве на системном взяточничестве поймали главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, выяснилось, что служащий ежемесячно требовал от предпринимателя по 2 тыс. гривен за то, чтобы не демонтировать его МАФы.

Чиновника задержали с поличным при получении им второй части средств, а именно 6 тыс. гривен.

Напомним, ранее прокуратура уличила во взяточничестве директора государственного предприятия "Агроспецсервис". Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в понедельник, 26 февраля, правоохранители поймали на получении 35 тыс. грн и 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды директора ГП "Агроспецсервис".
взятка, сбу, взяточник, ГФС, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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