Чиновник Госгеонедр погорел на взятке

Чиновник требовал $3000 от представителя предприятия за содействие в получении пакета документов, необходимых для осуществления работ по добыче торфа

Правоохранители задержали исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Украины во время получения взятки в $3000.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, чиновник требовал $3000 от представителя предприятия за содействие в получении пакета документов, необходимых для осуществления работ по добыче торфа в Киевской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет заключения.

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Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.