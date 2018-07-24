ФОТОФАКТ. ЧП на Святошино: на торговые палатки рухнули железные балки

Рядом с рынком находится стройка

В Киеве на Святошино произошел инцидент: на торговые ряды по улице Лятошинского рухнули большие металлические балки. Некоторые приземлились на крыши палаток, а несколько оказалось на пешеходной дорожке, где обычно ходят покупатели.

Фото: Людмила Татаренко

Согласно сообщению Людмилы Татаренко в Facebook-сообществе Святошинского района, рядом с рынком находится стройка и балки, вероятно, "уронил" подъемный кран.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в начале года в результате обрушения конструкций на строительстве жилого дома в Подольском районе Киева погиб 17-летний рабочий.

В декабре 2017 года в Киеве в Подольском районе также произошло смертельное ЧП на стройке – погиб строитель, упав с огромной высоты.

В октябре в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение: на территории недостроенной многоэтажки на улице Вербицкого с седьмого этажа упал электрик. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и "скорая". По приезду на вызов врачи констатировали смерть мужчины. Правоохранители установили личность погибшего – это 34-летний житель Черниговщины.



