ЧП в Ржищеве: за рулем была женщина под амфетамином

В полиции Киевской области сообщили подробности ЧП, которое произошло в Ржищеве.

Установлено, что за рулем автомобиля находилась 28-летняя жительница Мироновского района, которая проживает в Ржищеве. Девушка предоставила ложные сведения о себе полицейским, поскольку находилась в неадекватном состоянии.

Во время медицинского освидетельствования установлено, что молодая женщина находилась за рулем в наркотическом опьянении, под действием амфетамина.

При осмотре салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение исследования.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Ржищеве группа реагирования патрульной полиции пыталась остановить машину, водитель которой своими действиями вызвал подозрение у правоохранителей. Водитель проигнорировал законное требование полицейских. Пытаясь убежать, он повредил служебный автомобиль и подвергал опасности других участников дорожного движения. Полицейские применили табельное огнестрельное оружие. Чтобы остановить автотранспорт, правоохранители осуществили несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. После этого они заблокировали движение транспорта и задержали правонарушительницу.

Напомним, в феврале 2016 года представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что патрульные полицейские будут проходить тренировки по стрельбе по автомобильным колесам для принудительной остановки.