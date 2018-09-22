День траура в Киеве: по всему городу приспустили государственные флаги

Сегодня, 17:03

На Майдане Независимости прощаются с трагически погибшим во время минометного обстрела бойцом АТО


В Киеве в субботу, 22 сентября, объявлен День траура. На Майдане Независимости прощаются с трагически погибшим во время минометного обстрела бойцом АТО Владимиром Матвиенко.

Сосед родителей павшего бойца узнал о том, что Владимир служил, только после его смерти.

"Родителей я его очень хорошо знаю. Это очень хорошие люди. Очень аккуратные, очень доброжелательные люди. Ну, это для меня… Ну, я… вообще. До сих пор такой шок немножко", – рассказал он.

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Вместе с Сергеем в зоне проведения операции объединенных сил погиб еще один военный. Оба они были в блиндажах и отдыхали после дежурства, когда в укрытие попал боеприпас запрещенного, большого калибра.

"Пришла мина, что погубила ребят, которые прошли и Авдеевскую промзону, и Алмаз. Ребята, которые воевали не один год на линиях, грубо говоря, в самом таком месте, где там за 50 метров, за 100 метров", – прокомментировал боец.

Владимир Матвиенко погиб в возрасте 35 лет. Родители не афишировали службу своего единственного сына. Мать парня после его гибели написала в соцсетях, что гордится сыном-героем.

Ранее сообщалось, что в День траура по всему городу приспустят государственные флаги, повесят траурные ленты. Столичным предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий, концертов, спортивных соревнований.

Также стало известно, что Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной. В разведке сообщили, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" российское командование отправило к границам Украины подразделения, в том числе с вооруженные "Ураганами".
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Источник:

"Сегодня"

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