Дерзкое нападение на ювелирный магазин в Киеве: все подробности

Жителей столицы потрясло очередное жестокое и бесцеремонное преступление. В воскресенье вечером трое преступников в масках, с автоматом и пистолетом, напали на ювелирный магазин-ломбард на ул. Щербаковского, 45, расположенный на первом этаже жилого дома. Убили 57-летнего охранника и вынесли драгоценностей на 5 млн грн.

СОЖГЛИ. Налет произошел около 8 вечера: на улице было еще светло, магазин работал,

неподалеку гуляли прохожие. Люди услышали многочисленные выстрелы и вызвали полицию, но злоумышленники уже успели скрыться на темно-синем Peugeot. По словам очевидцев, налетчиков было трое, а продавец в магазине нажала тревожную кнопку уже после того, как они убежали.

Преступники. Были с автоматом

"Охранник от полученных ранений скончался. Автомобиль, на котором уехали нападавшие, был вскоре обнаружен на территории гаражного кооператива на ул. Нечуя-Левицкого в Соломенском районе. Его сожгли вместе с оружием — вероятно, пытались избавиться от вещественных доказательств", — рассказали в ГУ НП Киева.

На видео с камер наблюдения видно, что налетчики вели себя вызывающе. В полиции говорят, что к разбойному нападению они, вероятно, тщательно готовились и просчитывали все до мелочей.

"Выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода", — рассказал и. о. начальника ГУ НП в Киеве Виктор Нечитайло. Он также предположил, что нападавшие — иностранцы: между собой они говорили на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском.

ВСЕ ЗНАЛИ. Правоохранители считают, что разбойники предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения авто, знали, где стоят камеры, и следили, чтобы они не зафиксировали их лица.

Авто. Сожгли на Соломенке

"По словам свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. Они хорошо ориентировались в магазине — забрали в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения инвентаризации", — говорят в полиции.

За умышленное убийство и разбойное нападение злоумышленникам может грозить пожизненное заключение. Всех, кто может помочь следствию, просят звонить 102.

Несмотря на регулярные сообщения о подобных ЧП, общий уровень преступности в Украине в первом полугодии 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. К примеру, фактов разбойных нападений, под данным ГПУ, зарегистрировали меньше на несколько сотен. А вот количество убийств на фоне других преступлений, наоборот, выросло: с 3,6 тыс. до 4,4 тыс. случаев.

Напомним, что нападение произошло в воскресенье 12 августа около 20 часов. Охранник магазина, получивший несколько огнестрельных ранений, скончался. Позже в полиции сообщили, что нашли сожженным автомобиль Peugeot, использованных похитителями.

Ранее мы писали о задержании подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Харьковской области, которое было совершено в масках Шрека.

Кроме того, не так давно был ограблен ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Херсона.