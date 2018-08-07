Дерзкое ограбление на парковке в Киеве: новые подробности

В полиции Киева сообщили детали резонансного разбойного нападения, которое произошло 6 августа около 18:00 на улице Здолбуновской в Дарницком районе.

Как сообщала "Сегодня", злоумышленники отобрали у женщины крупную сумму.

"По словам 40-летней потерпевшей, она вместе с водителем на Toyota подъехали на парковку одного из торговых центров по делам. В какой-то момент к их машине подбежали трое неизвестных мужчин в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники разбили стекло задней двери Toyota и из салона забрали сумку, в которой было 100 тысяч гривен", – сообщают в ГУ НП Киева.

По данным правоохранителей, с места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen. Преступников разыскивают, в городе введен специальный оперативный план.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса.

Ранее в Печерском районе Киева ограбили местного жителя без постоянного места работы, в автомобиле которого была сумка с 1,3 млн гривен. Злоумышленники разбили окна машины и, угрожая пистолетом, забрали деньги, после чего скрылись на автомобиля Mercedes.

Также в Киеве на Печерске злоумышленники отобрали у киевлянина несколько миллионов гривен. Событие произошло на улице Московская: нападавшие забрали сумку, в которой, со слов заявителя, было более семи миллионов гривен.