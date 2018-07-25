Девочка, которую насместь сбил "Хаммер" в центре Киева, приехала в гости из России – СМИ

Вчера, 14:45

На момент ДТП рядом с ней была мама и брат, они не пострадали


10-летняя девочка, которую вчера поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки, насмерть сбил "Хаммер", приехала в Киев в гости из России. Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на собственные источники.

Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.

Напомним, водителем, сбившим вчера поздно вечером на переходе в центре Киева 10-летнюю девочку, оказался 22-летний Кирилл Островский, бывший боксер.

Сейчас водителю автомобиля Hummer сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 283 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Ходатайство об избрании меры пресечения водителю автомобиля "Хаммер прокуратура направит в Шевченковский райсуд 26 июля. 

Также стало известно, что автомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.
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