Директор "Рынка на Лесной" расторг договор с владельцем киоска, где избили военного пенсионера

Сегодня, 16:22

Он подаст заявление в полицию в связи с порчей имущества

Фото: hromadske.ua
Фото: hromadske.ua

Директор "Рынка на Лесной" Артем Антонов сразу же после инцидента расторг договор с арендатором киоска, работник которого ударил военного пенсионера. Об этом он сообщил в комментарии "Громадському".

По словам Антонова, он показывал этот договор людям, которые требовали от него компенсации пострадавшему за сломанный нос, а затем устроили погром на рынке. Он также пообещал подать заявление в полицию в связи с порчей имущества.

Напомним, что после инцидента с избиением военного пенсионера в Киеве возле станции метрополитена "Лесная", обидчикам киевлянина пришла "расплата" – неизвестные разгромили киоски. На такие действия отреагировала полиция, применив газ, а в ответ в сторону правоохранителей полетели камни.

В результате конфликта пострадали трое полицейских, десять активных участников беспорядков были доставлены в Деснянское управление полиции

Как сообщалось, в сети появилось видео удара и фото нападавшего. Стоит отметить, что дочь пострадавшего пенсионера призывала не устраивать самосуд над злоумышленниками (во время конфликта с пенсионером было несколько агрессивных людей, но удар нанес только один из них).
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