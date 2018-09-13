Дорога на Отрадном превратилась в каток: на асфальт разлили неизвестное вещество

Сегодня, 13:54

Упала и разбила лицо женщина, произошла ДТП

На улице Гарматной в Киеве на дороге разлили неизвестное вещество, в результате чего поверхность дороги превратилась в каток. Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.

Как отмечает на своей странице в Facebook киевлянка Ирина Панченко, дорога стала очень скользкой. "Машинам тормозить тяжело, женщина на переходе упала и разбила лицо, там и авария уже", – подчеркнула она. Панченко также уточнила, что скользким стал участок улицы от поликлиники и до ближайшего перекрестка.  

В данный момент ликвидацией последствий происшествия занимаются специалисты КП ШЕУ Соломенского района.

Напомним, 7 августа под Днепром из цистерны вылилась азотная кислота. После этого над местом происшествия в небо поднялось облако ярко-кислотного цвета.

Кроме того, в Харьковской области возле домов разлили ртуть. Металл весом около 300 грамм с чрезвычайно ядовитыми парами был разлит на расстоянии около 30 метров от жилых домов.

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