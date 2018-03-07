Дождь при минусовой температуре – в Киеве массово разбиваются авто

Опасное потепление. В Украине при минусовой температуре идет дождь. Дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. За ночь – десятки разбитых машин.

Дожди и гололедица на дорогах – на протяжении всех ближайших суток. По информации синоптиков, плохая ситуация будет в центре и на западе страны. Столичные власти призывают водителей и пешеходов быть крайне осторожными.

Из-за сильного гололеда на дорогах столицы уже произошло несколько аварий. Так, сразу семь машин столкнулись утром на проспекте Леся Курбаса. Никто из водителей не пострадал. А вот у автомобилей – значительные повреждения. Водители жалуются на непосыпанные дороги.

Напомним, пока Запад и Центр страны накрывают ледяные дожди со снегом, а Киев стоит в пробках из-за гололеда, синоптики уже обещают украинцам постепенное потепление и улучшение погоды.

Ранее мы писали, что в среду, 7 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах – гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.