Дождь при минусовой температуре – в Киеве массово разбиваются авто

Сегодня, 14:18

На проспекте Леся Курбаса столкнулись сразу семь машин

 


Опасное потепление. В Украине при минусовой температуре идет дождь. Дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. За ночь – десятки разбитых машин.

Дожди и гололедица на дорогах – на протяжении всех ближайших суток. По информации синоптиков, плохая ситуация будет в центре и на западе страны. Столичные власти призывают водителей и пешеходов быть крайне осторожными.

Из-за сильного гололеда на дорогах столицы уже произошло несколько аварий. Так, сразу семь машин столкнулись утром на проспекте Леся Курбаса. Никто из водителей не пострадал. А вот у автомобилей – значительные повреждения. Водители жалуются на непосыпанные дороги.

Напомним, пока Запад и Центр страны накрывают ледяные дожди со снегом, а Киев стоит в пробках из-за гололеда, синоптики уже обещают украинцам постепенное потепление и улучшение погоды.

Ранее мы писали, что в среду, 7 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах – гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
видео, дождь, потепление, гололедица, погода в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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