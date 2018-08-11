Перестрелка на автостанции в Киеве: опубликовано видео момента конфликта

Сегодня, 15:59

Один из пострадавших был госпитализирован с огнестрельным ранением

фото: Национальная полиция Украины
фото: Национальная полиция Украины

Появилось видео инцидента, который произошел 10 августа возле автовокзала в Киеве. В результате масштабной драки пострадали четыре человека (двое – случайные свидетели). Один был госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в социальной сети. 

Напомним, Киеве возле автовокзала произошла перестрелка. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции. 

Инцидент произошел на ул. Петлюры в Шевченковском районе. 

"Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала скорая. Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно – стреляли из травматического оружия", – говорится в сообщении. 

Напомним, 2 июля в Шевченковском районе столицы произошло дерзкое разбойное нападение на территории рынка.  Как сообщают в полиции Киева, двое неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.

Ранее в Киеве на Русановке в результате драки со стрельбой один из участников конфликта без сознания был госпитализирован в больницу скорой помощи. Инцидент произошел в пятницу, 29 июня.
Киев, перестрелка, автовокзал, пострадавшие

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