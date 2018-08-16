Драка со стрельбой в Киеве: байкер и водитель автобуса не поделили дорогу на Нивках

Сегодня, 13:50

Конфликт начинался со словесной перепалки


Фото: Facebook Киев оперативный

Фото: Facebook Киев оперативный

Фото: Facebook Киев оперативный

Фото: Facebook Киев оперативный

Фото: Facebook Киев оперативный

На улице Щербаковского, 8 на столичных Нивках произошел конфликт со стрельбой. Об этом передает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 16 августа, около 12:00. Очевидцы сообщили, что причиной драки стал незначительный конфликт на дороге между водителем маршрутного автобуса № 47 и мотоциклистом. Отмечается, что сначала была словесная перепалка, потом драка, а затем уже мотоциклист достал оружие и начал стрелять.

На данный момент на месте конфликта работают полицейские. Они устанавливают детали произошедшего.

Напомним, накануне, 15 августа, возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. В конфликте принимали участие трое мужчин, один был госпитализирован. Позже выяснилось, что стреляли из травматического оружия.

Кроме того, 8 августа под Киевом на мотоцикле разбился мужчина, которого разыскивали за ДТП с пострадавшим. Авария произошла на развороте в пгт Дымерка.
автобус, драка, стрельба, байкер, мотоцикл, нивки
Источник:

"Сегодня"

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