Драки не получилось – 18 человек задержаны: как полиция в Киеве охраняла финал Лиги чемпионов

Сразу после матча около пяти тысяч английских болельщиков отбили в аэропорт "Борисполь"

Украинские правоохранители в круглосуточном режиме обеспечивали общественный порядок накануне и в сам день матча финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве. Полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии, спасателями, курсантами Национальной академии внутренних Украине не допустили грубых нарушений и предотвратили массовую драку, сообщает пресс- служба киевской полиции.

Стоит отметить, что охрану общественного порядка во время матчей в Киеве обеспечивали почти 10 тысяч правоохранителей.

Как рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, удалось предотвратить серьезную драку.

"На футбольном матче присутствовало около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские, вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона. По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка. Наряды продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации. Если будут схватки – будем их прекращать", – сказал он.

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Глава столичной полиции подчеркнул, что после матча произошла полная эвакуация посетителей НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, а это примерно до пяти тысяч фанов "Ливерпуля" из парка Шевченко отбыла в аэропорт "Борисполь".

Как сообщалось, в Киеве на улице Саксаганского, 7 молодые люди поспорили из-за футбола и устроили драку. Две группы молодых людей, которые смотрели финальный матч Лиги чемпионов, в одном из киевских баров поспорили из-за футбольных предпочтений и начали швырять друг в друга бокалы. Драка развивалась очень динамично и в бой пошли столы. В результате драки пострадал один человек. Полиция задержала хулиганов.

Накануне в центре Киева полиция задержала мужчину, который провоцировал болельщиков.

Напомним, В Киеве на стадионе "Олимпийский" завершился финальный матч Лиги чемпионов: впервые главный матч европейского клубного футбола прошел в Украине. Встречались "Ливерпуль" и "Реал": испанский клуб сумел победить и завоевать третий трофей ЛЧ подряд и рекордный 13-й в истории! Наш сайт проводил онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".