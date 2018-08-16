Драка со стрельбой на Нивках: появились новые подробности

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Драка со стрельбой на Нивках: появились новые подробности

В Киеве дорожный конфликт между мотоциклистом и водителем троллейбуса закончился дракой и стрельбой. Напомним, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на улице Щербакивского. 

По данным полиции, причиной конфликта стала первоочередность проезда транспортных средств. Не поделив дорогу, троллейбус и байк остановились. Сначала водители просто дрались, но потом мотоциклист достал оружие и выстрелил в водителя троллейбуса.

В соцсетях сообщается о 10 выстрелах. Правоохранители уточнили, что байкер, по предварительным данным, применил травматическое оружие.

Пострадавшего, мужчину  1975 года рождения, доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Стрелка, жителя Киевской области 1988 года рождения, задержали.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия.  По факту драки со стрельбой начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, накануне, 15 августа, возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. В конфликте принимали участие трое мужчин, один был госпитализирован. Позже выяснилось, что стреляли из травматического оружия.

Кроме того, 8 августа под Киевом на мотоцикле разбился мужчина, которого разыскивали за ДТП с пострадавшим. Авария произошла на развороте в пгт Дымерка.
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Источник:

"Сегодня"

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