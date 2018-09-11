Друзья не верят в самоубийство иностранного военного в Киеве

Сегодня, 10:28

Погибший был офицером "Грузинского легиона" и гражданином Израиля

Друзья не верят в самоубийство иностранного военного в Киеве

В Киеве погиб офицер "Грузинского легиона" гражданин Израиля Бар Бонен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Он отметил, что Бар "не был человеком, который бы убил себя". Мамулашвили также подчеркнул, что есть много фактов которые не совпадают с версией следствия. "Мы надеемся на правильное правосудие", – добавил он.

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Напомним, 10 сентября в Киеве был найден застреленных в висок иностранец. Согласно сообщению полиции Киева, погибший 1982 г.р. гражданин другого государства. На месте происшествия изъят стартовый пистолет, переделанный в травматический и редакционное удостоверение одного из украинских Интернет-ресурсов на имя погибшего.

Тело обнаружили в квартире, которую он снимал в Голосеевском районе Киева. Мужчину с ранением в висок увидела хозяйка квартиры, она же вызвала правоохранителей.
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