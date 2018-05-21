ДТП на Гостомельском шоссе: одно авто в кювете, второе – на крыше

Сегодня, 09:57

Неподалеку от КП водитель автомобиля Renault Kangoo уснул за рулем 


Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на Гостомельском шоссе произошло серьезное ДТП с опрокидыванием.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, столкнулись два автомобиля. В результате один из них перевернулся, а второй – вылетел в кювет.

Выяснилось, что неподалеку от КП водитель автомобиля Renault Kangoo, предварительно, уснул за рулем и врезался во встречный автомобиль, также Renault Kangoo, который в результате удара вылетел с дороги в кювет и крышей врезался в дерево.

Оба водителя были пристёгнуты, угрозы жизни нет. С травмами средней степени тяжести их госпитализировали.

Отметим, неравнодушные свидетели успели вытащить пострадавших и передать врачам скорой еще до прибытия спасателей.

На месте полиция и несколько бригад скорой помощи. Образовалась пробка.

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Пробка на Гостомельском шоссе. Скриншот с сайта: google.com.ua/maps

Ранее мы сообщали, что по дороге в Обухов проезжающие водители увидели автомобиль Toyota, который лежал на крыше в кустах.

Напомним, 11 мая, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП. Перевернулась машина скорой помощи.

Также мы писали о том, что в Броварах перевернулся автомобиль, водитель сбежал.
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