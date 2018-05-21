ДТП на Гостомельском шоссе: одно авто в кювете, второе – на крыше
Неподалеку от КП водитель автомобиля Renault Kangoo уснул за рулем
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло серьезное ДТП с опрокидыванием.
Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, столкнулись два автомобиля. В результате один из них перевернулся, а второй – вылетел в кювет.
Выяснилось, что неподалеку от КП водитель автомобиля Renault Kangoo, предварительно, уснул за рулем и врезался во встречный автомобиль, также Renault Kangoo, который в результате удара вылетел с дороги в кювет и крышей врезался в дерево.
Оба водителя были пристёгнуты, угрозы жизни нет. С травмами средней степени тяжести их госпитализировали.
Отметим, неравнодушные свидетели успели вытащить пострадавших и передать врачам скорой еще до прибытия спасателей.
На месте полиция и несколько бригад скорой помощи. Образовалась пробка.
Пробка на Гостомельском шоссе. Скриншот с сайта: google.com.ua/maps
Ранее мы сообщали, что по дороге в Обухов проезжающие водители увидели автомобиль Toyota, который лежал на крыше в кустах.
Напомним, 11 мая, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП. Перевернулась машина скорой помощи.
Также мы писали о том, что в Броварах перевернулся автомобиль, водитель сбежал.