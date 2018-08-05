ДТП под Киевом: на Житомирской трассе образовалась пробка

Сегодня, 16:50

При аварии пострадал один из водителей иномарки


Фото: Алена Паламарчук, сайт "Сегодня"

Фото: Алена Паламарчук, сайт "Сегодня"

Фото: Алена Паламарчук, сайт "Сегодня"

Фото: Алена Паламарчук, сайт "Сегодня"

Фото: Алена Паламарчук, сайт "Сегодня"

Фото: Алена Паламарчук, сайт "Сегодня"

Фото: Алена Паламарчук, сайт "Сегодня"

На 25-м километре трассы Киев – Чоп произошло ДТП, вследствие которого в районе села Мила Киево-Святошинского района образовался затор в сторону столицы. Авария случилась около получаса назад, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Как оказалось, на довольно сложно участке трассы Skoda Octavia пошла на разворот в сторону Киева и ей в бок врезалась Toyota Camry. В машинах сработали подушки безопасности, поэтому удалось избежать людских жертв. В то же время один из водителей был в крови, а рука была перебинтована.

При столкновении у Totota был разбит передок, выворочена передняя пассажирская дверь и был выгнут вверх руль.

Визуально у Skoda было меньше повреждений (был оторван бампер), однако двигаться самостоятельно она уже не могла, поэтому прибывшая вслед за копами аварийка должна была эвакуировать обе разбитые легковушки.

Напомним, серьезные ДТП возле с. Мила происходят не впервые. Так в марте в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком ранения получили три человека.

Также напомним, что только за четыре месяца 2018 года в Украине было зарегистрировано более 45 тысяч ДТП, в которых погибли 749 человек, еще около шести тысяч пострадали.

В полиции говорят, что виноваты водители, превышающие скорость. Эксперты считают, что надо вернуть профилактическую работу.
ДТП, киев-чоп, Житомирская трасса

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Фото: legal-help.com.ua

В Киеве авто влетело на трамвайные пути: движение транспорта парализовано

3 Марта, 17:30

В аварию также попали легковушка, грузовик и маршрутка

Происшествия

Фото: Киев оперативный

Под Киевом произошло серьезное ДТП: опубликованы фото

17 Марта, 11:04

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали
Загрузка...

Запад

На месте аварии. Фото: Нацполиция

ДТП на трассе Киев - Чоп: пострадали шестеро пассажиров из города Сумы

19 Марта, 15:08

Столкновение произошло между легковушкой и микроавтобусом, в котром находились восемнадцать человек

Другие регионы

Фото: ГУНП в Житомирская область

Смертельное ДТП в Житомирской области: появились первые версии причин аварии

20 Июля, 15:06

В результате столкновения грузовика и маршрутки погибли двое детей возрастом 9 и 15 лет
Загрузка...