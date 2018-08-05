ДТП под Киевом: на Житомирской трассе образовалась пробка

При аварии пострадал один из водителей иномарки

На 25-м километре трассы Киев – Чоп произошло ДТП, вследствие которого в районе села Мила Киево-Святошинского района образовался затор в сторону столицы. Авария случилась около получаса назад, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Как оказалось, на довольно сложно участке трассы Skoda Octavia пошла на разворот в сторону Киева и ей в бок врезалась Toyota Camry. В машинах сработали подушки безопасности, поэтому удалось избежать людских жертв. В то же время один из водителей был в крови, а рука была перебинтована.

При столкновении у Totota был разбит передок, выворочена передняя пассажирская дверь и был выгнут вверх руль.

Визуально у Skoda было меньше повреждений (был оторван бампер), однако двигаться самостоятельно она уже не могла, поэтому прибывшая вслед за копами аварийка должна была эвакуировать обе разбитые легковушки.

Напомним, серьезные ДТП возле с. Мила происходят не впервые. Так в марте в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком ранения получили три человека.

Также напомним, что только за четыре месяца 2018 года в Украине было зарегистрировано более 45 тысяч ДТП, в которых погибли 749 человек, еще около шести тысяч пострадали.

В полиции говорят, что виноваты водители, превышающие скорость. Эксперты считают, что надо вернуть профилактическую работу.