ДТП под Киевом привело к гигантской пробке

Сегодня, 7 марта, утром ДТП на Одесской трассе под Киевом привело к серьезной пробке на въезде в столицу. Об этом сайту "Сегодня" рассказали очевидцы инцидента.

По предварительной информации, ДТП в районе населенного пункта Чабаны Киево-Святошинского района устроили легковушка и фура. В результате автомобильный затор растянулся более чем на пять километров.

В свою очередь Укргидрометцентр предупреждает, что днем 7 марта в Украине ожидается туман, видимость 200-500 м.

"На дорогах гололедица, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, на Закарпатье сильные осадки. В Киеве и Киевской области в первой половине дня туман, гололед, на дорогах гололедица", – сообщают синоптики.

Как сообщалось, 6 марта Киев парализовали 10-бальные пробки.

Напомним, также в этот день в столице произошло ДТП, вследствие которого перевернулся военный броневик Cougar.