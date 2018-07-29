ДТП в Киеве: Audi на скорости врезалась в KIA, семья с младенцем попала в больницу (видео)

Пассажиры виновника аварии пытались сбежать, но их задержали патрульные, а от водителя разило алкоголем

Сегодня рано утром в Киеве случилось серьезное ДТП – на проспекте Академика Паладина Audi A4 протаранил KIA Sportage, в котором находилась семья с младенцем.

Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что автомобиль с семьей остановился на красный свет светофора неподалеку от метро, а в этот момент в направлении "Академгородка" двигалась Audi. Автомобиль на полной скорости протаранил KIA.В результате аварии пострадали три человека, которых госпитализировали. Также в больницу забрали и 4-месячного ребенка, чтоб убедиться, что он не пострадал.

После столкновения автомобиль Audi сильно изувечила, поэтому были вызваны спасатели, чтоб извлечь оттуда водителя, хотя ему все же удалось выбраться самостоятельно.

Фото: "Информатор"

Отмечается, что от водителя A4 разило алкоголем, а пассажиры убежали сразу же после аварии. Их словили патрульные, однако ничего запрещенного при них не нашли. После досмотра их передали медикам.

Напомним, на днях в Киеве случилось резонансное ДТП – водитель Hummer насмерть сбил девочку и попытался скрыться. Ребенок от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.

26 июля суд арестовал водителя Hummer и он ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Адвокат просил суд не отправлять Островского в СИЗО, аргументируя это тем, что подозреваемый не сбегал с места происшествия и был задержан возле своей машины, а также тем, что именно он вызвал скорую помощь.

Как рассказывал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.