Экс-депутат Мирошниченко попал в ДТП в Киеве: видео

Сегодня, 23:17

Авария произошла напротив Центрального ЗАГСа


В Киеве бывший народный депутат от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко попал в аварию на проспекте Победы. Об этом сообщает корреспондент телеканал "112 Украина". По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.

Как отмечается, авария произошла около часа назад. Инцидент случился напротив Центрального ЗАГСа.

Столкнулись два автомобиля – "Хонда" и BMW Игоря Мирошниченко. Сейчас машины уже стоят на обочине.

Водитель "Хонды" утверждает, что двигался по третьей полосе, ехал со скоростью 90 км/ч и говорит, что спереди его подрезал другой автомобиль, который проехал мимо и его автомобиль задело, он врезался в BMW, за рулем которого ехал бывший народный депутат Игорь Мирошниченко.

"Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло", – заявил водитель "Хонды" Азир Рамазанов.

Сам Мирошниченко утверждает, что он ехал со скоростью 50 км/час.

"Я услышал сзади звук, похожий на звука байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию", – заявил экс-нардеп Мирошниченко.

Отметим, что максимальная разрешенная скорость движения на проспекте Победы составляет 50 километров в час.

Напомним, в Полтавской области в ночь на 14 июня в селе Пышное Лубенского района на автодороге "Киев-Харьков" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Ford. По данным источника в областном управлении полиции, в автомобиле Toyota, который столкнулся со стоящим автомобилем Ford, на пассажирском сидении находился народный депутат Сергей Шахов (депутатская группа "Воля народа").

Также мы писали, что в Ровенской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста.

Видео: dtp.kiev.ua
авария, ДТП, мирошниченко, народный депутат

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Машина неслась на пешеходов, даже не притормаживая

На Троещине машина сбила мужчину на переходе: новые подробности

Сегодня, 15:15

Машина летела на семью, шедшую по переходу, дети не пострадали чудом

Евросоюз

Фото AFP

Стала известна причина аварии на мосту в Генуе

Сегодня, 13:55

Происшествие не было случайностью, прокуратура собирает необходимые документы
Загрузка...

Происшествия

В Киеве на Троещине машина на огромной скорости сбила пешехода

Сегодня, 11:15

Женщина с детьми чудом успела отскочить

Другие регионы

Фото: пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

В Житомирской области грузовик врезался в легковушку: двое погибших, водитель сбежал

Сегодня, 11:07

Водителя грузовика, который сбежал с места ДТП, разыскивает полиция
Загрузка...