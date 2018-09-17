Экстрадированный россиянин Тумгоев признался, что воевал в Сирии – Енин

Енин пояснил, что подозреваемый сам рассказал, что воевал на сирийской территории

Экстрадированный гражданин России Тимур Тумгоев признался, что участвовал в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает "Громадське".

Енин пояснил, что подозреваемый сам рассказал, что воевал на сирийской территории, о чем свидетельствует его подпись в материалах дела.

По данным российского следствия, Тумгоев воевал на стороне террористической группировки "Исламское государство".

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Енин добавил, что Европейский суд по правам человека после ознакомления с материалами дела Тумгоева одобрил его экстрадицию в Россию, поскольку не обнаружил риска преследования обвиняемого по политическим, этническим или религиозным мотивам.

Напомним, сегодня под стенами ГПУ активисты провели акцию протеста против экстрадиции Тумгоева. Возле здания сожгли мусорный бак, в правоохранителей кидали камни, а те использовали слезоточивый газ и огнетушители. Активисты пытались прорваться внутрь здания, но это у них не получилось.

В полиции заявили о семи пострадавших полицейских в результате беспорядков под ГПУ. Активисты говорят, что в их рядах также пострадали несколько человек.