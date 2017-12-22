ФОТОФАКТ. "Герои парковки" заблокировали троллейбусы в самом центре Киева

Вчера, 18:03

С обеих сторон проезжей части стоят машины

 

Троллейбусы стоят. Фото: kyiv.depo.ua
Троллейбусы стоят. Фото: kyiv.depo.ua

В Киеве на улице Софиевской возле Майдана Незалежности пара "героев парковки" заблокировала движение троллейбусов маршрутов №№18 и 16.

Остановку транспорта вызвали припаркованные с обеих сторон проезжей части легковушки, пишет kyiv.depo.ua.

В одной из машин удалось активировать сигнализацию, но за пять минут владелец так и не появился.

Напомним, ранее в Киеве было временно задержано движение трамвайных маршрутов №№ 11,12,19 по ул. Кирилловская – ул. Сырецкая в направлении Пущи-Водицы. Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", причиной задержки стал припаркованный в габарите проезда автомобиль Lexus. На место выезжала полиция.

Отметим, что в Киеве собрались жестче бороться с "героями парковки". Киеврада утвердила перечень из 66 улиц в центре и на окраинах (полный список улиц см. в колонке справа), где за неправильную парковку, существенно мешающую дорожному движению, обещают массово эвакуировать машины-нарушители.

Также мы писали о случае, когда в Киеве пассажиры общественного транспорта устроили самосуд над водителем, из-за которого на Лукьяновке образовалась огромная пробка и было заблокировано движение автобусов и трамваев.
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