ФОТОФАКТ. "Гейзеры" в Киеве: за день – два масштабных прорыва на водопроводе

В Киеве сегодня днем на ул. Курнатовского в Днепровском районе, возле домов №6 и 6-а, произошел масштабный прорыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, он достигал в высоту 5—6 метров. Причину ЧП выясняют.

Фото: facebook.com/olena.bachinska

Вечером еще один "фонтан" заметили на улице Стальского. Высота "гейзера" достигает несколько метров.

Напомним, в апреле в Киеве по улице Соломенской, 15а прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан". Соответствующие видео появились в сети.

На видео можно увидеть, что прорыв случился аккурат на парковочном месте, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигает около десяти метров в высоту, а куски асфальта поразлетались во всей стороны и даже присыпало немного крышу близстоящего автомобиля. Особенно досталось внедорожнику, на которого поливало как из ведра.

Напомним, в марте в Киеве из-за затопления закрыли целую улицу. В связи с поднятием уровня воды в открытом русле (мелиоративный канал) возникло подтопление проезжей части ул. Фанерной, в связи чем было перекрыто движение.

В прошлом году сильный "потоп" в Киеве образовался на улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка. Вся проезжая часть была сильно затоплена.