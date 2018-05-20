Гибель ребенка под Киевом: в полиции сообщили детали происшествия

В городе Борисполь Киевской области сегодня произошло смертельное ДТП. Как сообщала "Сегодня", на ул. Киевский Шлях автобус сбил двух девочек на пешеходном переходе, одна из них погибла.

Как рассказали в ГУ НП Киевской области, предварительно, девочки на роликах выехали на "зебру. Одна из машин остановилась, чтобы их пропустить, а автобус междугороднего сообщения во второй полосе – нет.

Фото: группа Facebook "Бориспіль для всіх"

"В результате наезда погиб ребенок 2008 года рождения. Вторая девочка, 2007 года рождения, с переломами была госпитализирована. Водителя с места аварии забрали в управление полиции. По предварительным данным, он трезв", – рассказали нам в ГУ НП Киевской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего".

Тем временем, в сообществах Борисполя в соцсетях люди после случившегося обсуждают, как сделать переходы безопаснее. Также пишут, что это не первое смертельное ДТП в этом месте.

Фото: группа Facebook "Бориспіль для всіх"

Подобная авария произошла сегодня во Львовской области водитель иномарки сбил двух парней. В результате наезда один из юношей погиб.

Также сегодня в Чернигове водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места происшествия. Предположительно, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Ребенка госпитализировали: сейчас он находится в реанимации.

Не так давно в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе.

А утром 17 мая на улице Героев Труда в Харькове на пешеходном переходе 28-летний водитель сбил 72-летнюю женщину.