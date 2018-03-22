Главный архитектор Василькова попался на крупной взятке

Сегодня, 11:13

Чиновника с сообщником схватили при получении денег

 


На взятке погорел главный архитектор города Василькова Киевской области. Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook обнародовал фото задержания этого чиновника и руководителя отдела государственной архитектурно-строительной инспекции.

Их схватили при получении 300 тыс. гривен и 10 тыс. долларов.

Ранее в Киеве задержали директора коммунального учреждения, который требовал от предпринимателя 160 тыс. гривен.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в Дарницкое управление полиции обратился мужчина с сообщением о том, что директор коммунального предприятия длительное время не предоставляет доступ в помещение, которое он несколько лет назад арендовал и занимался производством. Однако он готов быть пойти на компромисс, если предприниматель "погасит" его долг, а это – 160 тыс. гривен за судебные тяжбы.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" полиция задержала двух таможенников на взятке.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, они требовали и получили от пассажирки неправомерную выгоду в размере 500 долларов США каждый. Такую сумму злоумышленники установили за то, что не будут проверять и осматривать груз девушки при прохождении таможенного контроля после ее прилета из-за рубежа.

Ранее мы сообщали, что столичная прокуратура задержала на взятке 35-летнего инспектора патрульной полиции. Как выяснилось, инспектор предлагал нетрезвым водителям за деньги закрыть материалы административных дел или сделать их рассмотрение в суде более "лояльным".
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Источник:

"Сегодня"

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